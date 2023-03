Chiara Ferragni gela Amadeus: a cena... Rai, voci pesantissime

29 marzo 2023 a

a

a

Pare che Amadeus stia già cercando di convincere Chiara Ferragni a tornare sul palco dell'Ariston in vista di Sanremo 2024. Secondo quanto riporta il magazine Chi, infatti, il conduttore vorrebbe al suo fianco l'influencer e imprenditrice digitale anche l'anno prossimo. Sarebbe rimasto così favorevolmente colpito dal lavoro fatto dalla Ferragni per l'ultima edizione del Festival da volerla non solo per la prima e per l'ultima serata della kermesse ma addirittura per tutte le puntate.

Ad alimentare le indiscrezioni, pochi giorni fa, sono state le immagini condivise sui loro profili Instagram e che li ritraevano a cena insieme alla moglie del conduttore, Giovanna. Il gruppetto si sarebbe ritrovato proprio per parlare dell'eventuale ritorno di Chiara a Sanremo. Ma sarebbe proprio la Ferragni la meno convinta a rimettere piede sul palco. L'influencer infatti dopo la grande attenzione mediatica sulla sua presenza e le tensioni con il marito Fedez, sarebbe molto perplessa e sarebbe pià propensa a rifiutare la proposta.

"Trattativa con Mediaset" e voci su una pesante rottura: tam-tam impazzito su Fedez



Per adesso Chiara Ferragni si gode un viaggio in Sudafrica senza Fedez, che è rimasto a casa, accompagnata dalle sue amiche Chiara Biasi, Martina Maccherone, Pardis Zarei e Rachel Zeilic. Una vacanza partita male visto che Chiara e amici non hanno avuto i loro bagagli, le valigie infatti non sono arrivate mai all’aeroporto di Johannesburg... Chissà se l'appello lanciato sui social a Lufthansa servirà a ritrovarle.