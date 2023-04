Chiara Ferragni, "mentre era in onda a Sanremo": soldi, manovra sospetta

01 aprile 2023 a

Chiara Ferragni è un’imprenditrice di un certo livello prima ancora che una influencer. Lo dimostra il fatto che, proprio nei giorni a ridosso del Festival di Sanremo, anzi durante la kermesse, abbia deciso di creare una holding sotto alla quale inserire le varie attività possedute. “Il modello è simile a quello messo in piedi dalla suocera con le società del figlio Fedez - scrive Franco Bechis su Open - se nella ragnatela delle società del cantante in testa c’è la Zedef, la Ferragni ha scelto di mettere in cima al suo gruppo una società interamente controllata, la Sisterhood srl”.

Alla vigilia di Sanremo l’imprenditrice digitale ha sottoscritto un aumento di capitale della sua società, facendolo passare da 20 a 30mila euro nominali. Con questa operazione la Sisterhood è diventata una vera holding, con tutti i vantaggi e le semplificazioni fiscali che questo comporta. “Il gruppo così costituito - spiega Bechis - ha la gestione del brand ‘Ferragni’ in tutte le sue forme, dai marchi commerciali lanciati ai diritti di immagine della stessa influencer, alla gestione digitale della rete di commercializzazione”.

E poi c’è un altro aspetto importante, ovvero la produzione in proprio e per conto terzi di “sfilate di moda, spettacolo, programmi musicali, radiofonici, televisivi, cinematografici, teatrali, film, documentari e tutto quanto possa essere adatto anche alle trasmissioni a mezzo di Internet, di strumenti telematici, radiodiffusioni e telediffusioni”.