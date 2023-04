Chiara Ferragni, imbarazzo intimo: cosa spunta dalla sua valigia

01 aprile 2023 a

Il viaggio di Chiara Ferragni in Sudafrica non è iniziato nel migliore dei modi: dopo essere arrivata nel luogo della sua vacanza, l'influencer ha dovuto fare i conti con la valigia perduta. Un problema non indifferente per lei, visto che di solito propone ai suoi follower diversi look in un giorno. Per fortuna, però, dopo circa due giorni, il suo trolley è arrivato a destinazione.

Peccato che ci sia stato poi un altro intoppo: durante il trasporto della valigia sulle strade sterrate, il bagaglio sarebbe scivolato e quindi caduto dal mezzo che lo stava trasportando, andando di nuovo smarrito. Per fortuna i ranger della riserva in cui lei alloggia si sono messi alla ricerca del trolley e lo hanno trovato ieri in tarda serata, con somma gioia della Ferragni.

Dopo aver riavuto la sua valigia, l'influencer ha deciso di fare un video in cui mostra ai fan come prepara il bagaglio prima di un viaggio. Dunque, con l'aiuto di un assistente, l'imprenditrice digitale cerca di rendere tutto il più ordinato possibile preparando tanti sacchetti di cellophane mono-look su cui attacca delle foto stampate in cui lei indossa i capi contenuti all'interno delle buste. Restano fuori gli accessori e poi intimo, pigiami, costumi e scarpe. Ma agli occhi degli osservatori più attenti non è sfuggita anche una grande confezione di rasoi da uomo.