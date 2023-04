Michelle Hunziker e Ilary Blasi, la foto a tarda notte: trionfo sexy, fan in delirio

02 aprile 2023 a

Certo, il compleanno era quello di Tommaso Zorzi, il noto opinionista televisivo balzato agli onori delle cronache dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, conclusa anni fa con una vittoria. Eppure, gran parte dei riflettori erano puntati su alcuni dei vip che hanno animato la festa piena zeppa di nomi celebri.

In particolare, l'attenzione è stata catturata da due meravigliose protagonista: Michelle Hunziker ed Ilary Blasi. Entrambe presenti, entrambe bellissime, entrambe con un look mozzafiato. Il loro racconto del party, come spesso accade, viaggiava sui social. E l'occhio cadeva sull'outfit: la Hunziker, da poco nonna, sfoggiava un lungo vestito molto attillato, un papavero disegnato sulla parte anteriore. La Blasi invece con leggings attillatissimi e neri più stivale con tacco di altezze proibitive.

Entrambe hanno rivolto i loro auguri a Zorzi anche sui social. E a fine serata, ecco che hanno scattato una foto insieme, poi pubblicata dalla Hunziker in una story sul suo profilo Instagram. "Good night", buona notte, scriveva Michelle. E così eccole, nel buio e a tarda serata, la Hunziker seduta sulle gambe della Blasi, che la abbraccia. Una foto che, inutile dirlo, ha mandato fuori di testa tutti i fan delle due conduttrici.