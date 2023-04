Morgan, doppio gran rifiuto: chi non va al suo show, un caso a Rai 2

04 aprile 2023 a

Morgan è pronto a tornare in tv con un nuovo programma. Si tratta di un vero e proprio one man show intitolato Stramorgan e andrà in onda su Rai 2 a partire dal 10 aprile. La trasmissione metterà al centro personaggi del calibro di Umberto Bindi, Domenico Modugno, Lucio Battisti e Franco Battiato. Al fianco di Castoldi in questa nuova avventura ci sarà Pino Strabioli e non solo. Presenti anche una serie di ospiti per ora non ancora confermati.

A proposito di ospiti, pare che Morgan abbia già ricevuto dei due di picche molto importanti: da un lato quello di Marco Mengoni, fresco della vittoria del Festival di Sanremo, dall’altro quello di Madame. Questi due “no” sono stati riportati in anteprima da Giuseppe Candela su Dagospia. Oggi, ad ogni modo, Morgan ha confermato i pettegolezzi, cercando di spiegare perché avrebbe voluto entrambi gli artisti con sé. Parlando di Mengoni, suo ex pupillo di XFactor3, al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha detto: "È una persona con cui ho avuto molto a che fare, perché ha iniziato con me, e che ho criticato anche recentemente. Volevo capire se aveva compreso le mie parole o se ne fregava, se era intenzionato ad approfondire. È Marco Mengoni. Però non ha accettato. Ecco io parlo solo di non ospiti".

Su Madame, invece, ha detto: "Anche su di lei ho usato parole che non sono piaciute. Prima ha detto che sarebbe venuta (perché il nostro dialogo non si era interrotto) poi mi ha rivelato che le mie critiche bruciavano così tanto che non avrebbe partecipato. Le ho chiesto scusa. Devo dire che mi dispiace molto. Con lei ci sarebbe stato qualcosa di grande".