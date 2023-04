Eros Ramazzotti e il nipotino, "il tempo non lo trovi?": accusa clamorosa

05 aprile 2023 a

Ora accusano anche Eros Ramazzotti. Inevitabile, forse, ai tempi (impazziti) dei social, anche se il cantante romano ne fa da sempre un uso molto professionale e assai poco privato. A rendere un evento pubblico la nascita del nipotino Cesare è stata Aurora Ramazzotti, che ha testimoniato i suoi 9 mesi di amore infinito e ansie quotidiane tra post e storie su Insragram. E ora che il bebè è nato, gli haters dopo aver insultato la mamma se la prendono anche con Eros e Michelle Hunziker, i nonni vip.

Aurora Ramazzotti mamma? "Nonostante tutto...": le clamorose parole di papà Eros

Aurora ha dato alla luce il bimbo in una clinica svizzera pochi giorni fa. Da allora, il nonno materno che è impegnato in un tour internazionale (proprio perché alla vigilia del lieto evento Aurora non era riuscita ad andare ad ascoltarlo al Forum di Assago, alle porte di Milano) e non sarebbe ancora riuscito a fare visita a figlia e nipote, a differenza della ex moglie Michelle.

"Quattro giorni in clinica prima del parto": Aurora Ramazzotti, cos'è successo?





"Come mai non hai ancora trovato il tempo di andare da loro?", domandano molti fan, equamente divisi tra i velenosi e i delusi. Non una parola al riguardo da Aurora. I più maliziosi, inoltre, contestano a Ramazzotti di essere concentrato maggiormente non solo sul lavoro, ma pure sulla nuova compagna, la giovane Dalila Gelsomino. Ma qui siamo nel pieno campo delle illazioni.