Belen Rodriguez, la madre sbrocca per questa foto: "Vediamo se ce la fai"

Cuore di mamma pieno di rabbia. Una rabbia che in questo caso Veronica Cozzani, madre di Belen Rodriguez, ha scelto di non reprimere, scatenandosi e rispondendo a tono ai soliti idioti che non hanno di meglio da fare che insultare sua figlia, o insinuare tutto ciò che gli passa per la testa.

Ma procediamo con ordine: in uno dei suoi ultimi post su Instagram, la showgirl argentina ha posato in intimo per un brand. E in calce alla foto si è scatenato il solito fuoco, il solito odio. Le accuse? Quelle di abusare di flitri e ritocchi digitali per migliorare le fotografie. Da par suo, la meravigliosa e irraggiungibile showgirl argentina ha scelto di non replicare.

A farlo, come detto, è stata la madre, la signora Veronica Cozzani. Ma a farla sbottare non sono state le accuse su ritocchi e ritocchini, bensì la folle domanda-supplica di un fan: "Scusa Belen, sei bellissima. Ho un mio cugino in Argentina, non ha lavoro. Se dice che è tuo cugino o zio o nonno lo mettono a lavorare in tv come i tuoi parenti. Fammi questa cortesia, grazie", ha scritto un tizio.

E la madre di Belen, davanti a quel messaggio, ha replicato in modo netto: "Sarebbe meglio che tu diventassi famoso, così non devi chiedere la cortesia a nessuno. Vediamo se ce la fai". Ma non è finita. Scatenatissima, la signora, ha anche risposto a chi paventava ritocchi digitali: "Belu non ha bisogno di modifiche perché ha un corpo bello", ha per esempio scritto in risposta a una donna che accusava Belen. Colpo su colpo. Come detto, letteralmente scatenata.