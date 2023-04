Eros Ramazzotti, strazio e sorpresa: "A chi dedico il concerto". Non è il nipotino...

06 aprile 2023 a

Un concerto emozionante, quello di Eros Ramazzotti a Firenze, sotto tutti i punti di vista. Al Mandela Forum il cantante romano ha portato in scena un repertorio impressionante di classici della musica pop italiana, dagli anni Ottanta a oggi, capace di marchiare a fuoco almeno un paio di generazioni di ascoltatori. Tra una nota e l'altra, però, Eros ha deciso di infiammare il pubblico con un pensiero dolcissimo. "Sto molto bene… Come va Firenze? Fa freddo eh… ma noi la temperatura la tiriamo su", ha esordito l'autore di L'aurora e Un'emozione per sempre, per poi spiazzare tutti i presenti: "Volevo ricordare Niccolò Ciatti. Sapete tutti chi è. C’è qui la sua fidanzata stasera e volevo dedicargli questa serata". Niccolò è il 22enne massacrato e ucciso con un calcio in testa in una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna, la notte tra il 12 e il 13 agosto del 2017.

Applausi fortissimi e commozione, poi il concerto prosegue a tutto volume. Gran finale con Marco Masini, beniamino di casa, salito sul palco per accompagnare Eros in quello che forse è il suo classico per eccellenza, Più bella cosa, dedicata all'allora moglie Michelle Hunziker. Proprio Masini, in una bella intervista di pochi giorni fa al Corriere della Sera, aveva rivelato quanto fosse stato importante l'aiuto e il sostegno morale e pubblico ricevuto dall'amico Eros per superare il periodo nero in cui la vergognosa malignità di "portare iella" ne stava di fatto mettendo a rischio la carriera.

Dal punto di vista privato, Ramazzotti si gode un momento d'oro e prova a dribblare le malelingue. Negli ultimi giorni è stato pizzicato dal settimanale Chi nelle vigne della sua tenuta a Erbusco, in Franciacorta (Brescia) in tenerissimi atteggiamenti con la nuova compagna Dalila Gelsomino, definita "la groupie più speciale" dell'artista. Baci, abbracci, sorrisi e mani nelle mani: l'amore va a gonfie vele. In contemporanea, è nato il suo primo nipotino Cesare Augusto, figlio di Aurora e del compagno Goffredo Cerza. Ramazzotti, proprio a causa degli impegni di lavoro legati al tour, non ha fatto in tempo ad andare a trovare il bimbo nella clinica svizzera dove è venuto alla luce, trovandosi così al centro di una antipatica polemica social: "Il tempo per cantare e stare con Dalila però lo trovi", si è letto da più parti. Amore contro odio, una storia eterna.