Serena Bortone, lo sfogo durissimo: "Le domande le faccio io"

Marina Occhiena, quarto componente del gruppo storico “I Ricchi e Poveri”, è stata ospite di “Oggi È Un Altro Giorno”, il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Non è stata, però, una chiacchierata amorevole in un salotto comodo.

C’è stata acredine tra l’intervistatrice, la Bortone, e l’intervistata, la Occhiena. Quest’ultima si è raccontata, la sua vita e la sua carriera, ma al momento di rievocare il suo strappo dal gruppo avvenuto nel 1981 si è irrigidita: “Per la stampa è stato più gustoso scrivere che sono stata allontanata, ma in realtà ho scelto io di uscire dal gruppo”. Al che la Bortone, giustamente, ha chiesto i motivi di una decisione così forte, ma la Occhiena a quel punto ha dato risposte evasive, irritando la conduttrice che ha ribattuto: “È un’intervista e nelle interviste le domande si fanno. Su google si legge di tutto sul tuo addio al gruppo”.

Marina, allora, ha provato a dare la sua versione: “Quello che conta è il seguito, cioè il fatto che ci siamo ritrovati, ci vogliamo bene e siamo in pace tra noi. È tutto fasullo quello che si legge in rete. Hanno scritto di tutto – ha aggiunto la Occhiena - io non mi sono mai difesa, perciò sono andati a ruota libera. Non ho mai rilasciato neanche mezza intervista su quello che è successo. Non ho lasciato i Ricchi e Poveri per cantare da sola. A cantare ci sono tornata dopo, grazie a Cristiano Malgioglio, anzi colgo l’occasione per ringraziare Cristiano, alla fine questo è il mio mestiere. La canzone che mi ha assegnato ha avuto un discreto successo, io pian piano sono rientrata, poi ho fatto anche teatro e cinema, insomma ho fatto anche qualcosa di diverso”.