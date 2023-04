Uomini e Donne, "un po' strega": l'ex cavaliere vuota il sacco

07 aprile 2023 a

Nuove indiscrezioni su Uomini e Donne. Marco Firpo, ex volto della trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5, rivela qualche dettaglio in più. Oggetto dei suoi retroscena? Gemma Galgani. I due hanno avuto una lunga conoscenza passionale, ma oggi è solo acqua passata. L’ex cavaliere confessa di non stare bene. La causa? Un incidente tornato da Praga. Anche questo lo porta a condurre uno stile di vita tutto suo. Raggiunto dal magazine della trasmissione, Firpo ammette di non aver comprato la televisione, "anche perché mi nutro di nostalgia e vedere Gemma a Uomini e Donne sarebbe un’esperienza troppo forte".

Poi a Marco viene raccontato di quanto accaduto tra Gemma e Silvio, da qui lo sfogo: "Quando stavamo insieme io ero stato il primo a non voler fare subito l’amore, perché avvicinarmi piano e condividere l’intimità nel momento in cui fossi stato completamente innamorato. Per me se non ci piacciamo è inutile fare l’amore, se ci piacciamo possiamo anche aspettare".

Marco comunque non vuole commentare il comportamento di Silvio, in quanto non ha seguito la loro conoscenza. Nonostante ciò, crede che Gemma sia "un po’ strega", poiché è capace di leggere bene le situazioni. Tra loro non c’erano limiti e Marco è convinto che la Galgani "sarebbe in grado di sedurre anche un monaco tibetano".