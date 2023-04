Ilary Blasi, Luxuria: "Mi guardò dritta in faccia e...", la rivelazione su Totti

07 aprile 2023 a

a

a

"Mi piace lavorare con Ilary: è simpatica, schietta, non se la tira": Vladimir Luxuria, che ricoprirà di nuovo il ruolo di opinionista nella prossima edizione dell'Isola dei famosi, lo ha detto in un'intervista al settimanale Gente. In particolare, riferendosi al rapporto con la conduttrice nella passata stagione, ha raccontato: "Subito dopo la puntata si metteva una delle sue tutone e ci ritrovavamo in camerino a mangiare patatine e a bere un bicchiere di vino".

"Qualcosa di traumatico": Cristina Scuccia, le immagini che la fanno crollare in diretta tv

Luxuria ha rivelato che la Blasi non le ha mai detto nulla della crisi con Francesco Totti. Fu lei a capirlo. "Una volta le chiesi un video di Totti per la mia nipotina Giulia, tifosissima della Roma, e lei mi guardò dritta in faccia con uno sguardo triste - ha spiegato -. In quell’attimo capii tutto. Non che c’era un’altra, ma che erano in crisi seria".

"Assegno da 15mila euro al mese?": rumors su Totti, esplode la furia di Ilary Blasi

Parlando della sua vita privata, invece, l'opinionista ha detto: "Sono libera. E se mi dovesse succedere di nuovo di avere una storia con uno famoso, prenderò in considerazione l’idea di farlo sapere fin da subito, come fanno gli altri". Su se stessa, poi, ha confessato: "Io sono una donna trans, orgogliosa di esserlo: è la nostra specificità, diversa da chi è nata biologicamente donna. Ma sui social ricevo tanti commenti: come fai a essere donna se hai la prostata e se hai il seno finto?".