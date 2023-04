Ilary Blasi, "assegno da 15mila euro al mese?": la furia della conduttrice

06 aprile 2023 a

Ilary Blasi costretta a smentire i rumors sulla separazione da Francesco Totti. Nelle ultime ore, infatti, si era parlato di un presunto corposo assegno di mantenimento offerto dall'ex calciatore ma rifiutato dalla conduttrice. Gli avvocati Simeone e Rossi "sono costretti a precisare - in una nota - che la Signora Blasi non ha mai rifiutato un assegno di 15 mila euro al mese per i figli, anche perché il Signor Totti non ha mai offerto alla moglie cifre di quell'ordine. Ancora una volta si tenta di dare un'immagine della Signora Blasi in contrasto con quella reale, oltretutto in un momento così delicato del procedimento di separazione".

Pare, inoltre, che la conduttrice, da parte sua, non abbia richiesto alcun mantenimento per sé. Solo le spese extra per i figli. Lui, comunque, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, ambirebbe invece a una spartizione equa delle spese. Inoltre a far discutere i due ex, che di fatto sono separati ma di diritto non ancora, sarebbe anche la villa dell'Eur in cui hanno vissuto insieme. Al momento ci vivrebbero la Blasi e i loro figli. Totti non ci metterebbe piede da tempo. Ma per evitare inconvenienti, l'ex moglie avrebbe fatto cambiare la serratura.