Paola Ferrari, rivelazioni piccanti: "Io e la Parietti..."

Paola Ferrari, giornalista e conduttrice, oggi è stato ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. La giornalista sportiva ha rivelato che con Daniela Santanchè ha fatto pace: "Siamo tornate amiche dopo aver litigato di brutto, ma noi siamo due leonesse, siamo così. Le faccio tanti auguri, le vere amicizie alla fine si ritrovano sempre”.

Poi, chiarisce la contesa con Alba Parietti di alcuni uomini: "Uno è stato un passaggio di consegne, io sempre prima. Era uno molto bello, che si chiamava Alessandro Stepanov. E poi Sandy Marton, con il quale sono offesissima" perché "nelle ultime interviste che ha rilasciato non mi ha mai citato. Siamo stati insieme circa tre anni, e poi scoprì che stava anche con Alba, me lo disse lui". Con Sandy Marton, prosegue la Ferrari, "avevamo una relazione fluida, così come l'aveva con Alba, ma eravamo giovanissime entrambe, avremmo avuto 22 anni. E ce lo siamo tenute lo stesso anche dopo averlo saputo, perché era molto bello".

Con la Parietti Paola Ferrari ha ancora un buon rapporto, "siamo molto amiche, abbiamo vissute insieme sei o sette anni", spiega. E alla collega Diletta Leotta che aspetta un figlio dal portiere del Newcastle Loris Karius, dice; "Sono contenta, sono bellissimi entrambi, sono molto felice per lei. Poi so però che dopo la gravidanza impiegherà un po' per tornare in forma", ironizza. E aggiunge: "Mi piace di più Elodie però. Ecco, per me è lei la bellezza. Se mai dovessi fare una pazzia per una donna, sarebbe per lei".