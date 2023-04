Amici, "tagliata la lite furibonda": imbarazzo per Maria De Filippi

09 aprile 2023 a

Tutto sparito. Tutto tagliato. Ad Amici di Maria De Filippi sparisce la lite tra Michele Bravi e Todaro. Nel corso della puntata il pubblico era curioso di vedere la litigata che tanto ha fatto discutere nelle ore che hanno preceduto il serale. E invece non è andato in onda nulla. A riportare l’anticipazione relativa al pesante diverbio è stato il profilo Instagram Amici News. Lo stesso che ha spiegato che gli autori e la produzione del talent show hanno deciso di tagliare il blocco in cui i nervi sono stati tesi.

A quanto pare tutto sarebbe iniziato nella sfida tra Zerbi-Celentano e Todaro-Arisa. Subito dopo si sarebbe aperta una lite accesa tra Raimondo e Michele Bravi. Uno scontro durissimo che avrebbe poi coinvolto anche gli altri allievi. Al punto che Maria De Filippi è stata costretta a fare una ramanzina all’ex volto di Ballando con le Stelle.

La conduttrice ha spiegato al coreografo che il discorso che il suo era un ragionamento e un attacco fuori luogo perché faceva pasare Angelina Mango come la migliore sminuendo così tutti gli altri ragazzi della scuola. Poi Todaro ha chiesto a Zerbi cil motivo del ballottaggio di Angelina. La risposta è stata secca: "Solo e pura strategia".