Maria De Filippi "ricattata": la telefonata che scatena il caos in studio

Maria De Filippi ha avuto il suo bel da fare per calmare Armando Incarnato. Stando a quanto riportato da Isa e Chia, nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne il cavaliere è stato vicino all’abbandonare lo studio dopo essersi detto offeso per essere stato tacciato di essere il protetto della conduttrice. Quest’ultima ha provato subito a calmarlo: “Sapessi quante ne hanno dette di me. Bisogna che tu ti faccia scivolare le cose addosso perché se stai in televisione è normale che le persone parlino”.

Incarnato non si è però lasciato convincere e ha insistito sul caso di Aurora Tropea, che lo ha accusato di aver fatto dei provini per entrare al Grande Fratello. Il cavaliere ha minacciato di lasciare lo studio, la De Filippi ha provato a trattenerlo ma è stata messa dinanzi a una richiesta particolare: “Io rimango solo se tu Maria fai una telefonata e chiedi se è vero che io ho fatto il provino del Grande Fratello”.

La De Filippi gli ha spiegato che non è necessario perché crede alla sua versione, ma Incarnato ha insistito. “Io la faccio la chiamata, ma non adesso”, è stata la replica sorprendente della conduttrice. “Io vado via, quando tu hai la risposta allora rientro in studio”, ha insistito Incarnato. Gianni Sperti è allora intervenuto per andare contro il cavaliere: “Tu non puoi fare un ricatto del genere a Maria, se lei ti dice che ti crede“. A questo punto Incarnato si è arreso e si è messo a sedere.