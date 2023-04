Forum, il trionfo della Palombelli: "Passano gli anni. Ma..."

11 aprile 2023 a

a

a

Un must. Una corazzata che è quasi impossibile scalfire. Si parla di Forum, il programma condotto da Barbara Palombelli su Canale 5 che anno dopo anno si conferma un successo. Il format infatti domina in termini di share la tarda mattina: leader assoluto nella sua fascia oraria con le sue storie a cavallo tra giustizia e famiglia, insomma vicende che toccano da vicino i telespettatori.

Per Mediaset, Forum è una assoluta garanzia. E del programma della Palombelli ne scrive Giancarlo De Andreis sul settimanale DipiùTv. Riflessioni sulla longevità del programma, che non risente affatto dello scorrere del tempo.

"Passano gli anni ma non scende l’interesse del pubblico nei confronti di Forum, il programma condotto da Barbara Palombelli, inossidabile per affetto del pubblico e ascolti, leader della sua fascia oraria", ricorda De Andreis. D'altronde la Palombelli è uno dei volti più amati dal pubblico televisivo italiano. E a Forum ha spesso e volentieri azzeccato le mosse giuste, ossia volti nuovi da proporre: si pensi per esempio all'ultimo "jolly" pescato dal mazzo, ossia Edoardo Donnamaria, che dal tribunale di Forum è planato dritto dritto al Gf Vip, dove la sua popolarità è cresciuta a dismisura.

"Sceneggiate". Barbara Palombelli a Forum? Una pesante critica

Tornando alla trasmissione, su Dipiù Tv si legge: "Forum interessa ogni giorno circa un milione e mezzo di telespettatori, con uno share abbondante sopra il 20% per cento". Cifre che certificano un inossidabile successo. E le ragioni di simile successo? "I telespettatori si identificano con quanto viene raccontato a Forum", conclude De Andreis. Parole che per Barbara Palombelli sono una dolcissima melodia.