Chiara Ferragni, il blitz di Annalisa: le "ruba" il posto a Sanremo?

Le voci corrono e ormai è quasi certo che Chiara Ferragni non sarà a Sanremo 2024. E il motivo è presto detto. A quanto pare il direttore artistico e conduttore della kermesse, Amadeus, avrebbe chiesto all'influencer di co-codurre il Festival per tutte e cinque le serate del 2024. Ma la Ferragni, secondo i rumors, sarebbe propensa a rifiutare l'invito. E così il nome più gettonato (che piacerà tanto a Maria De Filippi), è quello di Annalisa, cantante e star della musica italiana, ma anche ex di Amici, il talent show di canale Cinque.

Dopo il grande successo dei suoi ultimi pezzi, Annalisa potrebbe coronare un grande sogno: quello di condurre Sanremo. Una grande sfida che questa volta metterebbe davvero la musica al centro della kermesse.

Per il momento si tratta solo di indiscrezioni ma di fatto Annalisa potrebbe rappresentare davvero una novità per Sanremo. Lo scorso anno ha partecipato alla kermesse come ospite in esterna al Suzuki village. Adesso invece potrebbe sostituire la Ferragni sul palco dell'Ariston. I suoi fan sono già impazziti. Recentemente ha anche cambiato il suo look e di fatto ha dato un taglio ai capelli tenendo solo un caschetto sbarazzino che ha immediatamente fatto il giro del web. Vedremo se nelle prossime settimane le indiscrezioni su Annalisa a Sanremo verranno confermate.