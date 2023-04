Ilary Blasi, "non aveva ancora 18 anni e io...": la rivelazione prima dell'Isola dei famosi

Roberto Tortora 13 aprile 2023 a

Da chi le domande le fa a chi le domande le riceve: cambio di ruolo per Enrico Papi, che da conduttore televisivo diventa opinionista, andando a sedersi nel salotto del reality più selvaggio, cioè la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Pronti a partire il prossimo 17 aprile, accanto allo showman romano ci sarà anche Vladimir Luxuria. Per il terzo anno consecutivo, al timone ci sarà Ilary Blasi. E proprio l’ex-moglie di Francesco Totti è stata citata da Papi nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi, ricordando un aneddoto del suo passato professionale.

Papi racconta di essere stato il primo “a scegliere in tv Ilary Blasi”, quando conduceva Sarabanda, quiz musicale di successo, andato in onda dal 1997 fino al 2005. "Cercavamo una ragazza per una telepromozione all'interno del programma Sarabanda e mi colpì", commenta il conduttore, che prosegue nei ricordi: "Non aveva ancora 18 anni e aspettammo che li compisse, perché volevamo proprio lei. Notai subito la sua spontaneità". La stessa che ha mantenuto fino a oggi, nonostante un anno molto difficile, segnato dalla separazione con l’ex-marito.

Enrico Papi ha, poi, spiegato perché ha accettato di vestire il ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi, alimentato dalla sua sana curiosità di provare nuove esperienze: "Entrerò in sintonia coi concorrenti, cercherò di essere, per quanto possibile, dalla loro parte, perché già fare questo percorso è complicato". E per far questo, Papi ha scelto di non voler conoscere il cast dei concorrenti prima del debutto: "Li voglio scoprire con i telespettatori, voglio vivere la loro stessa emozione", assicura Papi, contento anche di condividere tutto questo con la collega Luxuria "bravissima a trovare spunti di analisi".