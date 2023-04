Ilary Blasi, segnatevi questa data: 16 aprile. Totti demolito in tv?

12 aprile 2023 a

Nove mesi dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi è pronta a tornare in televisione. Prima del debutto della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, la conduttrice sarà ospite dell’amica Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. L’appuntamento per domenica 16 aprile si preannuncia da non perdere, dato che la Blasi per la prima volta potrebbe parlare dell’ex marito e del nuovo compagno, il tedesco Bastian Muller.

In attesa di scoprire cosa dirà alla Toffanin, la conduttrice di Mediaset ha scelto il settimanale Chi per la sua prima intervista dopo la fine del matrimonio con Totti, durato la bellezza di 17 anni. Per il momento la Blasi ha deciso di non entrare nei dettagli, però qualcosa se lo è lasciato sfuggire, anche se non ha fatto il nome dell’ex marito: “Ho voglia di rimettermi in pista, è come se ci fosse un prima e un dopo. È un po’ come quando uno torna dall’Isola, io lo chiamo periodo di transizione”.

Parlando dell’Isola e del suo futuro, la Blasi si è detta molto curiosa: “Sono curiosa di vedere cosa succederà. L’Isola ti cambia, ti lascia qualche strascico e io lo so bene. I cambiamenti sono necessari e devi navigare a vista. Guai se resti fermo e se pensi di essere in un porto sicuro".