Damiano "tradisce" Giorgia Soleri, la confessione su Federica Pellegrini

"Tifo molto più per voi che per Giorgia": Damiano David, frontman dei Maneskin, lo ha scritto sotto a un post di Federica Pellegrini, riferendosi al programma Pechino Express. Il suo commento ha incuriosito gli utenti. Il motivo? Alla trasmissione partecipa anche la fidanzata del cantante, Giorgia Soleri. È evidente, comunque, che quella di Damiano fosse una sorta di punzecchiatura nei confronti della compagna, che si trova in gara contro la Pellegrini. "Povera Giorgia... ma hai visto quanto corre?", ha replicato con ironia la campionessa.

A commentare, poi, è stata proprio la Soleri, che inaspettatamente ha scritto: "Pure io tifo per loro onestamente". La Pellegrini, infatti, gareggia insieme al marito, Matteo Giunta. Il post dell'ex nuotatrice, che è stato inondato di commenti, è uno scatto che ritrae la Pellegrini accanto a Giunta durante Pechino Express, con accanto questa didascalia: "Tranquilli che a stare sul ca**o perché mi piace vincere ci sono abituata... sono una donna, abbasso i bulli".

Sui social, infatti, l'ex campionessa olimpica è stata criticata per la sua voglia di vincere e soprattutto perché nelle anticipazioni della prossima puntata è andato in onda un suo sfogo. Parlando con un'altra concorrente, infatti, la Pellegrini l'ha minacciata: "Ti accorcio di altri 10 centimetri". E il post è stato inondato di commenti da parte dei follower.