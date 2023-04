Jack Nicholson, foto sconvolgenti: ecco il suo volto oggi

15 aprile 2023 a

Jack Nicholson si è rifatto vivo dopo un anno e mezzo di assenza. Le foto rubate dai paparazzi, però, mostrano un uomo trasandato, con la barba incolta e apparentemente stanco. L'attore, 85 anni, nei mesi scorsi aveva fatto preoccupare i suoi amici e fan, preoccupati per una possibile demenza senile. Ora, però, dopo mesi e mesi di silenzio e assenza da qualsiasi tipo di evento, Nicholson si è mostrato di nuovo.

Jack Nicholson, il dramma: "Cervello andato", com'è ridotto a campare

Negli scatti che hanno già fatto il giro del mondo, il divo di Hollywwood si trova sul balcone della sua villa a Los Angeles, per la precisione a Mulholland Drive a Beverly Hills, e indossa una t-shirt arancione e i pantaloni di una tuta da ginnastica. In un breve video, inoltre, sembra non solo molto trasandato, ma anche probabilmente sovrappeso e assonnato.

In ogni caso, in merito al suo stato fisico e mentale, circolerebbe ancora la voce secondo cui potrebbe soffrire di demenza senile. Pare, inoltre, che l'attore si tenga in contatto solo con alcuni parenti, fra i quali il figlio Ray di 30 anni. Già a gennaio si era parlato delle sue condizioni di salute sui social. E una fonte disse a RadarOnline che Nicholson avrebbe smesso di recitare nel 2013 per problemi di memoria: pare che non fosse più in grado di ricordare le battute.