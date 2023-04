Michelle Hunziker, bici in panne? Clamoroso: quale vip la "salva"

17 aprile 2023 a

La vita è tutta... social. Anche le disavventure. E Michelle Hunziker, fedele alla sua dimensione pubblica, quando la sua bicicletta non viaggia più, fa viaggiare sui social - appunto - il racconto delle disavventure.

Di cosa stiamo parlando? Presto detto: la nonna più sexy d'Italia - titolo che ha conquistato di diritto dopo la nascita del nipote Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti - ha dovuto fare i conti con un guasto alla bicicletta con cui stava spostandosi sul lungo mare di Forte dei Marmi.

Michelle Hunziker si godeva i primi caldi in Versilia, a bordo della sua bici, quando però ecco che la stessa bici, proprio nei pressi della Versiliana, si è fermata. Un guasto alla bici semi-elettrica e la conduttrice Mediaset ferma in mezzo alla strana. Poi, però, ecco palesarsi una sorta di angelo custode, nascosto in un suv nero. L'uomo nel macchinone vede la Hunziker in panne, scende e carica la bici di Michelle nel suo bagagliaio. E l'uomo era niente meno che il celebre imprenditore bergamasco Giorgio Jannone, uno che conosce bene la Hunziker, che Bergamo la ha frequentata e la frequenta tutt'ora (il suo ex, Tomaso Trussardi, è un bergamasco doc).

E i social che c'entrano? Presto detto: Michelle Hunziker ha documentato il recupero della bicicletta, e ringraziato Jannone, proprio con delle stories su Instragam.