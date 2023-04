Pier Silvio Berlusconi stravolge il Gf Vip: come "ribalta" Mediaset

17 aprile 2023 a

Pier Silvio Berlusconi ha messo mano al Grande Fratello Vip. L'amministratore delegato di Mediaset ha prima chiesto ad Alfonso Signorini e concorrenti una linea "meno trash", poi ha deciso di introdurre un'importante novità. A rivelarlo è Giuseppe Candela su Dagospia. Ai vertici, infatti, già si lavora alla prossima stagione. Quest'ultima - si legge - "con la riconferma di Signorini, ma con una novità importante: un ritorno al passato".

A settembre 2023, è il retroscena, nella casa più spiata d'Italia entreranno concorrenti nip. Anche la durata dovrebbe tornare a quella "normale", ossia limitata a tre o massimo quattro mesi, con la possibilità di ridurre, se possibile eliminare, il raddoppio settimanale. Intanto, proprio su Signorini è arrivata la notizia di un suo nuovo ruolo. Niente però che abbia a che fare con la tv. Signorini non ricopre più il ruolo di direttore responsabile del settimanale Chi.

Per il giornalista è iniziata una nuova avventura all'interno del Gruppo Mondadori finalizzato allo sviluppo di una talent agency dedicata all'intrattenimento. "Un progetto in cui Signorini capitalizzerà il profondo know-how e le competenze uniche maturate nel corso della sua carriera" si legge nel comunicato che precisa anche come lo stesso manterrà un costante impegno su Chi, del quale diventerà, dal prossimo numero, direttore editoriale".