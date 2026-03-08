Gf Vip, ufficiale: ecco il cast

Attraverso i profili social ufficiali di Grande Fratello Vip è stato annunciato il cast completo della nuova edizione del reality, che debutterà martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5. Alla conduzione torna Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Sono sedici i concorrenti pronti a varcare la celebre Porta Rossa della Casa più spiata d’Italia. Il cast annunciato comprende: Francesca Manzini, Adriana Volpe, Ibiza Altea, Paola Caruso, Antonella Elia, Barbara Prezia, Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini, Marco Berry, Raimondo Todaro, Giovanni Calvario, Dario Cassini, Nicolò Brigante, Raul Dumitras, Renato Biancardi e GionniScandal.

La partecipazione di Paola Caruso era stata anticipata nelle scorse ore dalla stessa showgirl durante la sua ospitata a Verissimo, dove, intervistata da Silvia Toffanin, ha confermato il suo ingresso nel reality prodotto da Endemol Shine Italy. L’appuntamento con la nuova edizione di Grande Fratello Vip è dunque fissato per martedì 17 marzo, quando i sedici concorrenti inizieranno ufficialmente la loro avventura nella Casa più spiata d’Italia.