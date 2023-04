Fedez, la frase di ghiaccio a Striscia: "Con i soldi faccio ciò che voglio"

17 aprile 2023 a

Striscia le Notizie raggiunge ancora Fedez. Il rapper è stato al centro della polemica per aver trascorso una lussuosa vacanza a Dubai. Fin qui nulla di strano se non fosse che nel suo podcast Muschio Selvaggio aveva definito Dubai "una Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto". E così ecco spiegata la visita di Valerio Staffelli. L'inviato della trasmissione di Canale 5 ha consegnato al marito di Chiara Ferragni il Tapiro d'Oro, ottavo della carriera.

"La coerenza non è mai stata una mia virtù", ha ironizzato alla domanda di Staffelli: "Come mai Dubai, visto che aveva detto che non ci sarebbe mai più tornato, dopo averla definita 'una Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto'? Voleva farsi perdonare da Chiara per il bacio dato a Rosa Chemical al Festival di Sanremo?".

E ancora, sempre Fedez in merito alla polemica: "Uno può spendere i propri soldi come vuole". Non manca poi il riferimento alla presunta lite con Luis Sal, amico e co-conduttore del podcast: "In questo momento non abbiamo litigato. A causa dei miei problemi di salute c'è stato uno stop del podcast e poi dato che lui era in Francia per altri impegni ho preferito riprendere da solo. Per me è terapeutico. Mi aiuta a parlare con altre persone". Una risposta che comunque non convince.