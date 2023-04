Ilary Blasi, divorzio chiuso e mazzata per Totti: quanto e cosa le deve dare

18 aprile 2023 a

Un divorzio che accontenta Ilary Blasi ed è una batosta per Francesco Totti. Secondo quanto riporta La Repubblica, infatti, il primo round se lo aggiudica la conduttrice de L'Isola dei famorsi che ottiene la villa all’Eur, un assegno da 12.500 euro mensili e la custodia dei figli. Insomma, il Capitano, alla prima sentenza provvisoria formulata dal giudice civile, esce decisamente sconfitto.

In particolare, per quanto riguarda i due figli più grandi della ex coppia, Cristian e Chanel, essi potranno vedere il papà quando lo vorranno, potendo muoversi anche in modo autonomo. Mentre per la più piccola, Isabel, Francesco Totti potrà stare con lei soltanto nelle date stabilite dal tribunale.

Non solo. Il Pupone dovrà dare a Ilary un assegno di 12.500 euro al mese per il sostentamento dei figli. A questa somma vanno poi aggiunte le spese scolastiche che Totti dovrà coprire per una quota pari al 75 per cento, si legge ancora su La Repubblica.

In sostanza, il giudice ha rigettato tutte le proposte del Capitano. Francesco Totti infatti voleva tenere la casa per sé e tenere i figli per metà dell'anno. Inoltre, sul versante soldi, inizialmente non voleva dare nulla alla Blasi, poi ha offerto 6mila euro, ora ne dovrà pagare 12.500.