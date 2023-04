Facchinetti, la sorella: "L'ho messo alla porta", confessione privata

20 aprile 2023 a

a

a

Francesco Facchinetti messo alla porta dalla sorella Alessandra. A raccontarlo è stata lei in un'intervista al Corriere.it. In particolare ha raccontato di quando ha avuto modo di ospitare suo fratello. Erano i tempi del Capitan Uncino, quando il dj aveva raccolto un successo davvero incredibile. “L’ho messo alla porta perché quando rientravo trovavo gente ovunque, ma la mia sveglia suonava all’alba”, ha spiegato Alessandra. I loro stili di vita, insomma, non erano per niente compatibili.

"Papà sequestrato in casa": drammatica denuncia della figlia di Roby Facchinetti

Facchinetti è di otto anni più piccolo rispetto a sua sorella. E i due sono sempre andati d’accordo. Infatti poi Alessandra ha chiarito: "Lo adoro, come adoro tutti i miei fratelli”. Soltanto un mese fa, invece, hanno fatto preoccupare le condizioni di salute della figlia che Francesco Facchinetti ha avuto con Wilma: febbre a 40 ed esami infiniti per capire cosa avesse.

"Per contratto devo dire che...". Prego? Clamoroso Facchinetti, il gelo della Carlucci

Ora per fortuna l’allarme sembra rientrato: la figlia di Facchinetti sta bene. Ed è in vacanza con tutta la famiglia. Negli ultimi tempi, comunque, la famiglia Facchinetti ha fatto preoccupare parecchio i fan anche per il furto a casa del frontman dei Pooh. Quest'ultimo, che si trovava insieme alla sua famiglia al momento della rapina, sarebbe stato minacciato con una pistola e derubato di gioielli e altri beni.