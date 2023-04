Il cantante mascherato, Facchinetti-choc: "Per contratto devo dire che...", gelo-Carlucci

02 aprile 2023 a

Una stagione non semplice, per Il cantante mascherato, il programma del sabato sera ora in onda su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci: gli ascolti, infatti, non sfondano. E all'inizio dell'ultima puntata, in onda sabato 1 aprile sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini, una frase di Francesco Facchinetti ha scatenato l'imbarazzo in studio. Non per gli ascolti, ma per un possibile, e clamoroso, spoiler.

Il tutto avviene dopo l'esibizione di Stella, una delle maschere più apprezzate di questa edizione: dietro, si sospetta, potrebbero esserci o Valeria Marini o Simona Ventura.

E al termine dell'esibizione ecco che Facchinetti prende la parola e afferma: "Da contratto devo dire nomi strani ma questa volta sono sicuro che lì sotto si nasconda Simona Ventura". Frase che ha spinto Flavio Insinna a guardarlo un poco storto, impassibile al contrario la Carlucci, che per ceto non avrà gradito granché. Il sospetto è che Facchinetti abbia "rivelato l'ovvio" per le polemiche degli anni passati, in cui era stato criticato per ipotizzare nomi del tutto implausibili dietro alle maschere. Ma in studio, si sono vissuti attimi di gelo: uno scherzo? Una battuta? Oppure Facchinetti cercava di depistare? Chissà...