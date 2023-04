Formigli, colata di veleno su Lollobrigida e Meloni: "L'hanno detto"

21 aprile 2023 a

a

a

L'editoriale di Corrado Formigli in apertura di Piazzapulita, su La7, nella puntata del 20 aprile, è un attacco a Giorgia Meloni e al suo governo. Dopo aver mandato in onda il discorso del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida in cui parla del rischio di sostituzione etnica, il conduttore commenta. "Il ministro plenipotenziario, il ministro che parla su tutto, il ministro cognato di Giorgia Meloni, diffonde una vecchia teoria che si rifa al piano Kalergi utilizzato poi dal nazismo per diffondere e applicare la teoria della razza contro il meticciato. Lui stesso però poi per correggere ha detto al Corriere di aver 'preso distanze siderali dai complottisti', Ma è lo stesso Lollobrigida che nel 2019", attacca ancora Formigli, "accusava il capo del Ppe Weber di 'supportare Soros, il più grande speculatore finanziario mondiale che foraggia e sostiene l'invasione dell'Europa da parte di immigrati clandestini'".

Qui l'editoriale di Corrado Formigli a Piazzapulita

"Non è Goebbels": Cruciani scatenato, come zittisce la piddina velenosa

"Ed è lo stesso Lollobrigida che al Corriere sostiene di non avere alcuna confidenza con Orban ma nel 2018 sosteneva Orban in aula accusando la sinistra". Ma "prima di Lollobrigida, di sostituzione etnica hanno parlato anche Giorgia Meloni e pure quelli della Lega", aggiunge il conduttore. Quindi manda in onda un collage di dichiarazioni di anni fa della Meloni sull'immigrazione e sulla "sostituzione etnica". "Altroché Lollobrigida. C'è anche Salvini". E di nuovo manda in onda vecchie dichiarazioni del leader della Lega che parlava di immigrati "che non scappano dalla guerra". E infine ecco un discorso di Orban sule tema dei migranti. "Lo hanno lasciato da solo", conclude Formigli. "Lollobrigida merita il perdono. Semplicemente, non lo hanno avvisato che certe cose, una volta al governo, si pensano ancora, ma non bisogna più dirle".