Federica Pellegrini, "bella, ferma con le parole": duro scontro in tv

Non mancano le tensioni tra i concorrenti di Pechino Express: nella puntata andata in onda ieri si è vista un discussione che ha coinvolto, tra gli altri, la coppia formata da Federica Pellegrini e suo marito, Matteo Giunta. Quando quest'ultimo ha difeso la squadra dei Siculi - composta da Totò Schillaci e Barbara Lombardo - in una discussione con le Mediterranee, ovvero Carolina Stramare e Barbara Prezia, ha ricevuto un attacco dalla Prezia, che gli ha detto: "Guarda ai tuoi di valori, che forse te li sei dimenticati".

A quel punto, in difesa del marito, è intervenuta l'ex nuotatrice, che alla Prezia ha detto: "Bella, ferma con le parole che ti accorcio veramente di altri 10 centimetri", per poi aggiungere: "Sei molto brava a fare lo show e infatti è giusto che tu sia ancora qui a far televisione". A chiudere la discussione ci ha pensato proprio Giunta: "È una provocatrice, amore, lasciala perdere". I social, comunque, sembrano essersi schierati dalla parte della campionessa. "Sei il mio spirito guida", ha scritto un utente.

Insomma, una doppia vittoria per la Pellegrini, che è riuscita anche a evitare l'eliminazione: "Mi spiacerebbe dover abbandonare, ero restia a partecipare perché ci siamo appena sposati e questo programma mette alla prova la complicità, l’intesa - aveva detto prima di conoscere l'esito della busta nera -. Se avessi scoperto di non essere in sintonia con Matteo, mi si sarebbe spezzato il cuore. Invece, Pechino Express mi ha riconfermato che siamo davvero fortissimi".