Ilary Blasi, la strana frase di Cecchi Paone: "Panicucci al suo posto?"

La conduzione di Ilary Blasi a L'Isola dei famosi è a rischio? Alessandro Cecchi Paone che ha una rubrica tutta sua sul magazine Nuovo Tv, prima di partire per l’Honduras dove sta partecipando al reality come naufrago, ha risposto a una email di una lettrice, convinta che Mediaset starebbe dando troppo poco spazio a Federica Panicucci, conduttrice di Mattino Cinque, che alla guida della nuova edizione di Back to school avrebbe dimostrato una ottima capacità di trattare argomenti leggeri e divertenti: "Dà il meglio di sé… Come mai Mediaset non le dà più spazio su Canale 5?". Quindi ha azzardato che la Panicucci sarebbe perfetta al posto della Blasi all'Isola che "è simpatica" ma ogni tanto "sembra seccata, quasi annoiata… Che ne pensa?”.

Alessandro Cecchi Paone ha espresso dunque la sua opinione sottolineando però di non condividere il modo di mettere sempre in contrapposizione personaggi televisivi; "Non capisco e non accetto questa smania di contrapporre personaggi e star, come fosse un gioco crudele a eliminazione...". Per il giornalista e neo naufrago insomma, in televisione "c’è posto per tutti, come in questo caso…". Quindi c'è posto sia per la Blasi sia per la Panicucci. "Posso testimoniare che tutte e due sono al posto giusto e nel loro ruolo…".