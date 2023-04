Ilary Blasi, la voce indiscreta: "Niente veti, i figli anche con Noemi Bocchi"

23 aprile 2023 a

Novità nella separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La conduttrice dell'Isola dei Famosi avrebbe infatti deciso di non porre veti sulla custodia dei figli. Secondo quanto riporta ilMessaggero, i figli di Ilary e Totti potranno stare anche con Noemi Bocchi. Un ribaltone clamoroso che forse cerca di dare una dimensione più serena a questa separazione che è andata per troppo tempo avanti con carte bollate e accuse reciproche.

Ma c'è anche un altra circostanza da sottolineare: Bastian Muller potrà vivere nella villa di Totti all'Eur. Insomma a quanto pare tra Ilary e Totti, pian piano, accordo dopo accordo, sta tornando il sereno. I due hanno voglia di vivere le loro nuove storie senza guardare al passato e soprattutto senza seminare veleni in famiglia nel rispetto dei figli. E così da un lato Bastian si mostra sui socail mentre gioca con la piccola Isabel, dall'altro Totti è volato a Madrid, ospite di Ancelotti, insieme a Noemi Bocchi.

E il blitz spagnolo è stato raccontato con foto e video sui social per mostrare ai fan il ritorno del Pupone nel tempio del calcio del Bernabeu. Insomma, seppur in modi diversi, Totti e Ilary cercano di trovare nuovi equilibri. La separazione è stata improvvisa e dolorosa per entrambi. Ora hanno ritrovato la serenità tra qualche selfie e qualche viaggio all'estero...