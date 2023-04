Sonia Bruganelli, la voce che la fa sbottare: "Perché non si può separare"

23 aprile 2023 a

Torna ancora la storia della presunta separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Come la stessa coppia ha più volte sottolineato si tratterebbe solo di una fake news. Ma a rilanciare le voci è stato il settimanale Oggi che di fatto ha una teoria precisa: "Non si separano per motivi economici". Parole pesantissime che hanno fatto imbufalire proprio la Bruganelli. Il settimanale ci va giù pesante: "È innegabile che una eventuale separazione li porterebbe ad affrontare un iter legale, per questioni economiche, assai complesso", si legge sul magazine.

Ma come abbiamo più volte raccontato, sia Paolo Bonolis che la stessa Bruganelli hanno smentito, con tanto di video durante un vacanza, le assurde voci di una possibile separazione. E questa volta la Bruganelli ha voluto esprimere tutta la sua indignazione per questi spifferi e per questi veleni con una stories sui social piuttosto eloquente: "Ma smettetela, che ci sono davvero coppie che non possono permettersi di separarsi per questioni economiche", il tutto con la foto del titolo del magazine.

Insomma lo sfogo è di quelli duri. Dovremo attendere la prossima "puntata" per capire dove sta davvero la verità. Di certo questo non è l'atto finale di questa vicenda. Ma al momento una cosa è certa: Bruganelli e Bonolis stanno ancora insieme.