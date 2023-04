Aurora Ramazzotti? "Levatemi tutto ma non...": il commento scandaloso

19 aprile 2023 a

Nuovo giorno da neo-mamma, e nuova story su Instagram per Aurora Ramazzotti, dedicata ovviamente al piccolo Cesare. Il bimbo che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha avuto dal compagno Goffredo Cerza due settimane fa cresce benissimo, e le testimonianze quasi quotidiane sui social lo confermano.

Poche ore fa Aurora aveva pubblicato un divertente scatto in cui ritraeva il bebè dormire nella sua culla con la manina e il braccio sinistro sollevati, sospesi nel vuoto. Il paragone con il campione del basket mondiale LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers in Nba e unico, degno erede di Sua Maestà Michael Air Jordan, aveva scatenato i commenti divertiti dei follower. Ogni occasione è buona per la Ramazzotti, ebbra di felicità, per celebrare l'evento che le ha stravolto la vita in positivo.

E cosi, ecco un'altra istantanea di vita quotidiana. Il piccolo Cesare poppa che è un piacere, dimostrandosi assai avido di latte materno. E Aurora ne gioisce, pubblicando il video tra le Stories: "La voracità con cui Cesare gestisce la poppata delle 7:16 mi conferma, qualora vi fossero dubbi, che è proprio mio figlio". Commento immaginario del piccolino, nelle parole della mamma: "Levatemi tutto ma non la colazione".

Pochi secondi dopo, altra storia: Cesare è nella sua culla, pronto per la pennichella dopo il primo copioso pasto della giornata: "E dopo la magnata collassino assicurato". E tante mamme avranno sorriso, ripensando a quei momenti con un pizzico di dolce nostalgia.