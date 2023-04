Cristina Scuccia? "Di chi è schiava": accusa infamante, caos a Mediaset

26 aprile 2023 a

"Non sono la schiava di nessuno". A parlare è Cristina Scuccia, l'ex Suor Cristina di The Voice, che in una settimana all'Isola dei famosi pare aver già capito le dinamiche (perverse, non religiosamente parlando) di un reality. L'ex religiosa è forse la protagonista più attesa dello show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi: ha deciso di non indossare bikini, per la delusione dei telespettatori più curiosi (e maliziosi) ma è già entrata nella centrifuga delle polemiche e dei veleni.

Una delle naufraghe, Nathaly Caldonazzo, l'ha tirata pesantemente in ballo accusando la modella Helena Prestes: "Ha schiavizzato Cristina, che sta sempre appresso a lei". Parole piuttosto pesanti che la Scuccia, invitata dalla Blasi a replicare e difendersi, ha rispedito prontamente al mittente: "Non riesco a capire il suo modo di porsi, è molto generosa, ci sono dei momenti in cui mi parla urlando". E ancora: "Non sono la schiava di nessuno. Mi trovo empaticamente con lei, ci aiutiamo a vicenda. Ho il mio cervello. Ho dei miei pensieri che esterno pure a lei. Mi sento la schiava solo di uno che sta là sopra ed è sovrano di tutti". Un riferimento sacro rispetto al profano, anzi profanassimo svilupparsi degli eventi sulla spiaggia caraibica.

Che il clima tra i concorrenti, soprattutto di sesso femminile, non sia dei più sereni lo conferma anche Fiore Argento, sorella di Asia Argento e figlia del grande regista Dario. "I piedi in testa non me li faccio mettere, e mi so difendere". "Mi è stato rubato il mio pezzo di cocco. Un po’ di egoismo, viziata!", l'ha apostrofata Corinne Clery. "Mi è stato detto hai dei problemi col cibo, fatti curare - ha sottolineato la Argento, risentita -. Siccome io ho avuto nell’adolescenza dei grossi problemi, sembra un disco rotto, mi ha fatto saltare i nervi, sono scoppiata a piangere per la rabbia".

A far soffrire la Scuccia sono anche atteggiamenti di questo tipo: "Avevo sottovalutato tante cose, la convivenza, ho avuto più volte alti e bassi". Ma c'è spazio anche per l'orgoglio: "Anche io ho paura degli animali, ho continuato a dormire, un trionfo pazzesco, la cosa più difficile non è la fame, è davvero questa difficoltà di trovare il linguaggio giusto per entrare in empatia con tutti".