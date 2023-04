Michelle Hunziker, body attillato e sgambato: la foto che fa impazzire tutti

26 aprile 2023 a

"La nonna più sexy d'Italia": qualcuno sui social ha etichettato così Michelle Hunziker. La showgirl e conduttrice svizzera, infatti, è diventata nonna ormai da un mese. Lo scorso 30 marzo sua figlia Aurora Ramazzotti ha dato alla luce il piccolo Cesare. Nel frattempo la Hunziker, che nei giorni scorsi ha fatto sapere di aver trascorso una giornata insieme alla figlia e al nipotino, continua ad affascinare i suoi follower sia sui social che sul piccolo schermo, dove ora conduce Striscia la Notizia accanto a Gerry Scotti.

Di recente i suoi fan sono rimasti colpiti da uno scatto in particolare: si tratta di una foto molto sensuale postata sia sul profilo Instagram della conduttrice sia sul profilo Instagram del suo brand beauty. Tutti i suoi seguaci sono letteralmente impazziti per lei. Che infatti ha ricevuto un boom di like e commenti. Lo scatto in questione ritrae la Hunziker di profilo, con una mano vicino alla bocca e un’espressione piacevolmente stupita.

Nell'immagine mozzafiato la conduttrice indossa un body bianco molto attillato e sgambato che mette in risalto il suo fisico scolpito, con gran parte del lato B in bella mostra. Inutile dire che tutti i suoi fan sono rimasti senza parole, lasciando sotto al post una valanga di complimenti.