Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, la rivelazione : "Non è paragonabile"

"Parliamo di due mostri sacri, di due grandi della tv italiana": Nunzia De Girolamo, intervistata da TvBlog, ha usato queste parole per Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Alla conduttrice, in particolare, è stato chiesto se intervisterebbe suo marito Francesco Boccia nel suo programma, Ciao Maschio, e rispondendo alla domanda, la De Girolamo ha ricordato l’ospitata della De Filippi a L’Intervista: "Fu bellissimo vederli assieme, qualcosa di stupendo che non è assolutamente paragonabile. Quel momento giunse dopo anni di carriera e fidelizzazione".

La terza stagione del suo programma si è conclusa da poco. Ma la presentatrice ha assicurato che Ciao maschio tornerà sul piccolo schermo sempre in seconda serata a settembre. Uno degli ospiti che vorrebbe avere a tutti i costi è Fiorello: “Gliel’ho già chiesto e non mi arrendo, ma non credo accetterà mai, non va da nessuna parte”. Un altro personaggio televisivo che vorrebbe ospitare, poi, è Achille Lauro: “Si potrebbero scoprire tante caratteristiche della loro personalità”.

Sempre riferendosi al collega e al cantante ha aggiunto: “Mi sembrano persone che hanno una loro complessività che in televisione non sempre viene a galla”. La conduttrice, poi, ha spiegato la sua scelta di non invitare il marito nel programma: “Pensiamo sia corretto e salutare tenere separate le nostre vite in pubblico”. E ancora: “Una mossa di questo tipo non verrebbe compresa”. Infine, alla domanda su un eventuale spin-off dedicato alle donne, ha risposto: “So che sarebbe un’altra roba, diversa. Il genere maschile provoca maggiore curiosità”.