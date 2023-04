Al Bano Carrisi? "Perché è patetico": insulti-vip al cantante, chi apre il fuoco

28 aprile 2023 a

a

a

Iva Zanicchi e Al Bano Carrisi sono finiti sotto attacco. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Ivan Cattaneo ha lanciato una frecciatina ai due colleghi, che da anni appaiono regolarmente in televisione, chi a parlare della sua vita privata e chi invece a raccontare barzellette un po’ spinte. “Trovo patetico che si prestino a queste cose”, ha dichiarato il famoso artista.

Al Bano, la profezia mai rivelata: prima che sparisse sua figlia Ylenia...

Stoccata anche a Milly Carlucci e al suo show del sabato sera: “Vogliamo parlare del Cantante mascherato? Trovo che sia un’autentica aberrazione”. Insomma, Cattaneo ha sparato a zero, mostrando di non avere peli sulla lingua, anche se questo può significare infilarsi in situazioni scomode con alcuni colleghi molto famosi e amati dal pubblico generalista. L’artista ha parlato anche della sua ultima esperienza in tv nei panni del “ripetente” nel programma di Federica Panicucci su Italia1.

"Ci hanno provato". Al Bano, bomba politica: "Ecco ha chi ho detto no"

Tornare dietro ai banchi di scuola ha fatto riaffiorare alcuni brutti ricordi: “È stata una doccia fredda perché ho alle spalle un vissuto scolastico molto pesante”. Parlando invece della sua vita attuale, Cattaneo ha dichiarato che questo è per lui un periodo di bilanci, dato che è da poco tornato single: “Mi sono lasciato travolgere da troppe illusioni, ho frequentato ragazzi poco raccomandabili”.