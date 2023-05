Iva Zanicchi, "ho perso tutto": soldi, investimento sbagliato e dramma

01 maggio 2023 a

a

a

Iva Zanicchi non gestisce più il suo patrimonio. Da tempo è tutto in mano alla figlia. Una decisione presa dalla cantante dopo un piccolo imprevisto, che però le è costato caro. "Nei primi venticinque anni della mia vita non ho mai visto un soldo, se non di sfuggita (ride, ndr). Quando ho iniziato a lavorare e a fare i primi spettacoli, mi è venuta la fobia del risparmio: venendo da una famiglia povera ho messo via tutto. Finché un giorno mia madre mi ha detto: ‘Che stai facendo? Sei diventata avara?' Mi ha riportato alla realtà: stavo accumulando tutto, senza spendere niente. Ho capito che era sbagliato, è stata una lezione di vita: da quel momento sono diventata generosa".

"Io vengo qui e scopo": Iva Zanicchi, cala il gelo a Domenica In

Forse anche troppo, visto il flop subito: "Io amavo molto l’Argentina e quando mi hanno proposto di investire su qualche titolo argentino ho detto subito di sì. Ho preso una batosta che non me la sono più dimenticata, perdendo tutto. Da quel giorno non mi sono più lasciata trasportare dai sentimenti: negli investimenti bisogna affidarsi a chi è capace".

"Ma vaffa****o": Iva Zanicchi scatenata, Liorni in imbarazzo

E così ecco che ha scelto la figlia Michela. "Dopo quello che mi è successo - confessa al Giornale.it -, non ho più seguito nulla in prima persona. Perdere soldi costati tanta fatica mi ha fatto stare male e ne ho sofferto. In quel periodo c’è stato anche un altro tracollo, quello di una banca americana. Quando sono andata a fare una tournèe negli Stati Uniti e ho visto il grattacielo della banca, mi son detta: ‘Qualche finestrella l’ho pagata io, visto che mi hanno fregato mica poco’. Allora ho deciso di smetterla, se ne occupa mia figlia e me ne frego".