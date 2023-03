Italia Sì, Iva Zanicchi: "Ma vaffa****o", Liorni in imbarazzo

25 marzo 2023 a

Iva Zanicchi è stata ospite di Marco Liorni nella puntata di Italia Sì andata in onda oggi pomeriggio su Rai 1. E la giurata de Il cantante mascherato ha divertito tutti come sempre, soprattutto per la sua caratteristica principale, il non avere peli sulla lingua. E infatti a un certo punto le è scappata la parola “tette”. E Barbara Alberti, anche lei ospite del programma, subito si è complimentata con lei per la libertà con cui si esprime. Nel siparietto con la Alberti, la cantante ha detto di voler pronunciare in tv qualunque parolaccia, ma "senza offendere nessuno”, ha sottolineato.

E la Alberti le ha subito risposto: “Ma anche offendendo!”. A quel punto Iva ha raccontato un aneddoto: "Una volta ho detto “povero” e mi hanno spiegato che avrei dovuto dire “diversamente ricco”, ma vaffa****o!". E tutti giù a ridere. Anche il conduttore che, imbarazzato, ha gridato: “Aiuto!”. Successivamente la cantante ha parlato di Mina, rivolgendole un appello in diretta: “Mina, non credere a quello che si dice, io ti voglio bene”. Subito dopo le ha proposto un duetto dicendole: “È un po’ tardi per fare un duetto, ma se lo facessimo sarebbe una grande cosa. Dai, Mina, facciamolo prima di morire!”. E infine: "L’aquila da qui saluta la tigre".

La Zanicchi poi ha rivelato anche che le piacerebbe molto se dal suo ultimo libro, “Un altro giorno verrà”, si facesse una fiction, mentre per quanto riguarda i desideri legati alla sua vita privata ha ammesso di voler vedere la nipote Virginia innamorata di un bravissimo ragazzo.