Amici, De Filippi senza parole: "Sei un bimbo del c***", è rissa

Ad Amici 22 c’è da registrare una forte lite tra Wax e Maddalena. Il cantante vorrebbe vedere un film, mentre la ballerina vuole continuare ad ascoltare musica. Dopo un batti e ribatti, Wax strappa il telecomando dalle mani della ragazza. Quest’ultima sbotta: “Sei un bambino del ca**o. Non te ne frega niente, stavamo guardando una cosa. Sei tu che arrivi e mi strappi il telecomando dalle mani”. A questo punto, il cantante consiglia a Maddalena di godersi una tisana rilassante. “Io mi scaldo ora, tu sei scaldato nella vita”, afferma la ballerina. Così monta anche l’ira di Wax: “Come ti permetti di dire cose del genere! Io sono capace di chiedere scusa tu no”.

Alla fine il cantante si reca fuori, seguito da Angelina e Mattia e fa notare ai due di essersi preso da Maddalena “una ventina di insulti”. Ma Mattia gli fa notare un dettaglio: “Tu passi dalla parte del torto, perché sei scemo. Anche se sei dalla parte della ragione. Le hai risposto stop, basta, fine”. Wax, però, resta del suo parere nei confronti di Maddalena: “Tu non sei capace di chiedere scusa. Hai detto altro, non sei una persona vera. Sono tante parole e tanti comportamenti. Io non perdo tempo con persone come te, buonanotte”. Riusciranno a ricucire il rapporto?

Intanto, è caccia all’infetto nel daytime di Amici di Maria De Filippi. Verranno svelati, infatti, chi sono gli allievi risultati positivi al Covid-19. Insieme ad Aaron e Isobel, già colpiti dal virus, sembrano essersi aggiunti anche Mattia e Angelina. Mentre Wax, Maddalena e Benedetta si trovano come al solito sulla scalinata della Casetta, gli altri quattro allievi di Amici 22 si trovano in isolamento in un’altra stanza. Nonostante ciò, Canale 5 ha annunciato che sabato 9 Maggio la semifinale andrà in onda come previsto e non ci saranno annullamenti. Come anticipa il profilo Twitter Amici News, la registrazione della Semifinale di Amici 22 dovrebbe avvenire venerdì alle ore 15.00 oppure sabato alle ore 11.00. Dunque, sembra proprio che la produzione speri che entro questo fine settimana la situazione sia stata risolta.