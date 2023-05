Facchinetti, la confessione su Alessia Marcuzzi: "Quando è finita..."

09 maggio 2023 a

"Quando è finita, è rimasta una grande amicizia, l’affetto": Francesco Facchinetti lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera riferendosi alla sua ex Alessia Marcuzzi. "Io e Alessia siamo molto simili, abbiamo una grande considerazione di noi stessi, un forte amor proprio, che ci ha portato a realizzarci nella vita - ha continuato -. Se decidi di fare un bambino con una persona, è chiaro che c’è amore, c’è passione, c’è tutto. E tra noi è stato così".

Parlando della sua agenzia, la Newco, che segue tra gli altri Frank Matano, Fedez, Elettra Lamborghini, Irama, Rocco Hunt, Facchinetti ha svelato di essersi lasciato scappare qualche artista: "Blanco. Avevo intuito il potenziale ma non ho avuto tempo di seguirlo e dopo era tardi, porca vacca. E Ultimo. Mi piaceva molto, non ho intercettato il momento. Matteo Paolillo, prima che esplodesse in Mare fuori. Quelli che spaccano però prima o poi li ho visti tutti".

All'inizio dell'intervista, come racconta il Corriere, c'è stato anche un siparietto, con papà Roby che continuava a chiamare il figlio: "Più gli sbatto giù e più richiama a manetta. Come tutti gli artisti è convinto che il mondo gli giri intorno, non molla eh", ha detto il dj. Che poi sul rapporto col padre ha confessato: "Siamo teste dure, ci scontriamo spesso, discutiamo ogni santo giorno, su qualunque cosa. E da buoni bergamaschi ci diciamo tutto in faccia. Poi però ci passa e finisce lì".