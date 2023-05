Caprarica e il trionfo Meloni: "Sbalorditivo, meglio dell'opposizione"

09 maggio 2023 a

"Tra di loro un idillio sbalorditivo": Antonio Caprarica, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha parlato in questi termini della coalizione di centrodestra, sottolineando che "sicuramente è più coesa e omogenea dell'opposizione, è un dato di fatto". Il giornalista poi ha aggiunto: "La destra di governo è coesa da sempre, la sinistra italiana è fantastica in questo processo di autodissoluzione e di riproduzione costante".

"Quindi tu vorresti che Conte e Schlein stessero dalla stessa parte in questa fase?", gli ha chiesto a un certo punto la conduttrice. E lui ha risposto: "Non direi proprio francamente, ognuno sta facendo la sua partita legittimamente, Conte rivendica la leadership dei progressisti, qualcosa che la Schlein non può cedergli, ma al tempo stesso la Schlein è costretta ad avviare un dialogo sempre più stretto con i 5 stelle nella speranza di svuotare il loro bacino elettorale".

L'intervento di Caprarica a L'Aria che tira

Proprio in una recente intervista, infatti, il leader pentastellato ha escluso qualsiasi possibilità di alleanza con il Pd: "Non c'è una concreta prospettiva, almeno nell'immediato, per una alleanza strutturale". E ancora: "Noi non vediamo nessuna prospettiva per cedere una leadership del campo progressista nel definire le battaglie da intraprendere, nel definire un futuro migliore".