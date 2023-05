Rai, addio Fabio Fazio? "Chi prende il suo posto": indiscrezioni esplosive

10 maggio 2023 a

a

a

Salvo clamorosi colpi di scena, il contratto di Fabio Fazio non verrà rinnovato. Il conduttore è quindi dato in uscita dalla Rai, dato che il suo accordo scade a giugno: ormai da settimane si rincorrono voci secondo cui è in piedi una trattativa avanzata con Discovery per portare Che tempo che fa su Nove, dove c’è già Maurizio Crozza che con il suo programma riscuote ottimo successo.

Salta Flavio Insinna? Rai, la rivoluzione è totale: "Chi può soffiargli il posto"

L’addio di Fazio alla Rai potrebbe essere soltanto uno dei tanti cambiamenti che si prospettano a viale Mazzini. La novità è che, stando alle ultime indiscrezioni di stampa, un nome per sostituire Fazio potrebbe essere quello di Nicola Porro, che da Mediaset passerebbe in Rai per occupare uno spazio simile a quello del conduttore di Che tempo che fa. Arrivano invece sempre più conferme sul nuovo impiego di Pino Insegno: da presentatore dei comizi di Fratelli d’Italia al preservare di Rai1, L’Eredità.

Damilano in Rai? "Cosa accadrà presto....": voci pesanti dai piani altissimi

Inoltre Insegno viene dato come possibile conduttore de L’anno che verrà, lo show di Capodanno, e persino del Festival di Sanremo: due programmi che sono stati finora nelle mani di Amadeus, il vero re Mida dei presentatori Rai. Eppure gli ultimi rumors non fanno presagire nulla di buono, dato che è stata avanzata l’ipotesi di togliere la direzione artistica del Festival ad Amadeus, lasciandogli solo la conduzione: sarebbe una stupidaggine colossale, visti i risultati degli ultimi anni.