Massimo Giletti, "voci dalle Sacre stanze": nuovo terremoto dopo la cacciata

Con le imminenti nomine dei vertici (Roberto Sergio amministratore delegato, da ieri nel Cda, e Giampaolo Rossi direttore generale) in Rai inizia ufficialmente "il ribaltone". A Viale Mazzini si parla già della tv pubblica "dei patrioti", intesi come Fratelli d'Italia. Un graduale ma deciso rinnovamento, che prevederà addii pesanti di nomi da sempre legati al centrosinistra, volti nuovi e grandi ritorni. Tra questi il più chiacchierato e atteso è di certo quello di Massimo Giletti. "Il colpo più ambito nel tele-mercato che si aprirà nei prossimi giorni - spiega un retroscena del Messaggero -, specie da Matteo Salvini che con il conduttore di Non è l'Arena, in uscita da La7, ha un ottimo rapporto".

Proprio gli abboccamenti nei mesi scorsi tra Giletti e la Rai, da cui era stato cacciato nel 2017 (pare, secondo lo stesso conduttore, per screzi con il Pd ancora a guida Renzi e in generale con la maggioranza di centrosinistra) secondo alcuni erano stati uno dei motivi scatenanti della chiusura improvvisa e anticipata del suo programma decisa da Urbano Cairo. Sempre il Messaggero sostiene che sia "difficile" invece "che sia Nicola Porro il volto della Rai meloniana: il giornalista è più che blindato a Mediaset e non sta facendo le valigie".

Al di là dei talk, c'è anche l'ampio capitolo dei tg: "Salvo colpi di scena, al Tg1 andrà il direttore dell'Adnkronos Gian Marco Chiocci, al Tg2 potrebbe approdare Antonio Preziosi (in quota FI) mentre per l'attuale direttore Nicola Rao un'ipotesi è la direzione delle radio. Al tg della terza rete rimarrà in sella invece Mario Orfeo. Poi le direzioni, e qui il tetris si complica". Il favorito per gli Approfondimenti è Paolo Corsini, attuale numero due di Antonio Di Bella, per il Day Time Angelo Mellone. E il Prime Time, il regno del potentissimo Stefano Coletta, dovrebbe andare a Marcello Ciannamea, ora direttore della Distribuzione, sostenuto con forza dalla Lega.