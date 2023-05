Fabio Fazio, Claudio Borghi scatenato: "Tre, due, uno..."

13 maggio 2023 a

Ormai è sostanzialmente ufficiale: Fabio Fazio lascerà la Rai per approdare a Discovery, il tutto nel contesto di rinnovamento di Viale Mazzini voluto dal governo di centrodestra. Insomma, il conduttore di Che tempo che fa via dalla Rai poco prima dei suoi 40 anni in azienda: il contratto, infatti, non gli sarebbe stato rinnovato.

La notizia circolava da tempo e nelle ultime ore ha trovato moltissime conferme: insieme a lui potrebbe trasferirsi a Discovery tutto il "carrozzone" di Che tempo che fa, Luciana Littizzetto compresa. E l'addio di Fazio alla Rai ovviamente fa discutere e polarizza il dibattito.

Tra chi non nasconde la propria "soddisfazione", ecco il leghista Claudio Borghi, il quale su Twitter rilancia lo screenshot della notizia di Repubblica relativa alla vicenda e aggiunge di suo pugno: "Tre... due... uno...", commento che si lega al titolo dell'articolo, "parte il conto alla rovescia". Insomma, Borghi attende l'addio di Fazio alla Rai un po' come si fa a Capodanno.

Nei commenti al tweet, ecco quello di Luca Bizzarri, che si schiera in difesa di Fazio: "In effetti uno che fa delle trasmissioni così poco seguite e con spazi pubblicitari così pregiati va eliminato. Ci guadagniamo ma non piace a me quindi meglio che se ne vada” è proprio il criterio di scelta che ci si aspetta da un amministratore pubblico". E Borghi risponde: "Ma come mai ho il sospetto che se anche si dessero le terze repliche di LOLITA LOBOSCO farebbero più ascolti di Fazio? In ogni caso il punto è sempre uno: la propaganda politica va pagata, non retribuita. Ci sono anni di crediti da riscuotere", conclude il leghista picchiando durissimo.