Fabio Fazio? "Chiedete a lui": terremoto-Rai, le parole di Filippa Lagerback

10 maggio 2023 a

a

a

“Di questo si chieda conto a Fabio": Filippa Lagerback ha preferito non dire nulla sulle indiscrezioni su Fabio Fazio e la sua permanenza in Rai. Da giorni infatti gira voce che il conduttore, insieme al suo programma Che Tempo Che Fa, possa lasciare la tv di Stato il prossimo anno per passare su Discovery, sul canale Nove, quello in cui va in onda Maurizio Crozza.

Silurato Fabio Fazio? Non solo: "Chi prende il suo posto", indiscrezioni esplosive

"Quello che posso dire, però - ha aggiunto la Lagerback, protagonista assieme a Luciana Littizzetto di Che tempo che fa - è che la nostra è una collaborazione-amicizia consolidata da quasi un ventennio. E al di là del canale televisivo”. Se le voci su Fazio dovessero essere confermate, traslocherà anche lei su Discovery? Non resta che attendere per scoprirlo.

Salta Flavio Insinna? Rai, la rivoluzione è totale: "Chi può soffiargli il posto"

La conduttrice ha rilasciato queste dichiarazioni al Corriere della Sera. E nel corso dell'intervista ha parlato anche di suo marito Daniele Bossari e della scoperta del suo tumore alla base della lingua: "Io non ho mai pensato alla possibilità di un domani senza Daniele. Sinceramente sono un’ottimista cronica e anche durante la fase più acuta della malattia, non ho mai pensato al peggio. Ho fatto ciò che era giusto. Mi sono, anzi ci siamo, affidati alla scienza e abbiamo fatto quello che suggerivano i medici. Poi: certo, il cancro fa paura e anche io ho avuto momenti di grande dolore, ma li ho superati”.