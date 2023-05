Fiorello, "tutti svenuti": una scena sconcertante a Viva Rai 2

12 maggio 2023 a

a

a

"Sono svenuti tutti". Momenti spiazzanti (ed esilaranti, oggettivamente) a Viva Rai 2. Nello studio di Fiorello in pieno centro a Roma arriva un ospite d'eccezione come Luca Argentero, protagonista della fiction regina degli ascolti Doc - Nelle tue mani e tra gli attori di cinema e tv più amati dagli italiani (e dalle italiane). Lo showman siciliano lo accoglie in maniera un po' provocatoria, facendogli trovare il suo alter-ego che lo stesso Fiorello aveva lanciato qualche mese fa per prendersi gioco del suo successo.

"Ma è possibile?". Completamente distrutto: Fiorello, disastro davanti alle telecamere | Video

Davanti all'interprete di Doc - Nelle tue mani ecco il finto sosia Doc - Quasi laureato. I due inscenano una divertente guerra di seduzione: il "quasi bello" (così lo definisce Argentero, fingendo un po' di nervosismo) si gira verso due infermiere colpendole con un "fascio di luce". Le due avvenenti ragazze sono talmente conquistate da crollare a terra. “E’ una resa dei conti", raccoglie il guanto di sfida Argentero, che si volta facendo perdere i sensi a più persone dentro il "glass" di Fiorello. Lo stesso padrone di casa si risveglia dallo choc e celebra il suo ospite: "Sono svenuti tutti".

Una volta portato via di peso il "Quasi laureato", Fiorello chiede ad Argentero se l'esperienza da medico sul set gli abbia lasciato qualche talento in campo sanitario: "Ora so fare la palpazione addominale e so auscultare". L'attore se la ride di gusto e la smorfia sul suo viso dà l'occasione a Fiorello per fare un'altra battuta: "Mi piace che Argentero quando sorride lo puoi menare perché non vede". “E’ l’età", spiega l'ex concorrente del Grande Fratello, 45 anni, dando la colpa delle palpebre che si chiudono all'anagrafe.