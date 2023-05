Fabio Fazio, la frase di Frassica che lo gela: "Ci tolgono la trasmissione"

15 maggio 2023 a

a

a

Un frase, quella di Nino Frassica a Che Tempo che fa, che ha tagliato come una lama gelida lo studio. Fabio Fazio si è presentato a questo terzultimo appuntamento del suo programma su Rai Tre annunciando la fine della sua esperienza in viale Mazzini. Come è noto dal prossimo autunno Fazio sarà su Discovery e con lui ci sarà anche Lucianina Littizzetto. Un annuncio che era nell'aria da qualche giorno e che il conduttore ieri sera ha voluto condividere con il suo pubblico.

Nel corso della serata Fazio ha tentato di schivare le battutine e i riferimenti alla sua partenza. Ma non ci è riuscito. Ha voluto far sapere di non essere un "martire" ma si è comportato esattamente come un martire. Il primo colpo arriva da Cerasa, il direttore del Foglio, che di fatto ha tirato in mezzo il governo Meloni, parlando della "cacciata di un conduttore come bandierina per l'esecutivo".

"Per questo lo fanno andar via". Formigli scatenato per Fazio: la delirante frecciata al governo

Fazio ha risposto con sorriso e con un laconinico: "Parliamo di cose più grandi e più importanti. Non ti stavi certo riferendo a me...". E giù risatine applausi. Non si è sottratto a questa liturgia dell'addio nemmeno Nino Frassica che di fatto ha affermato: "Al tavolo siamo in 13... non vorrei portasse male e ci tolgono la trasmissione". E anche qui Fazio ha risposto facendo spallucce con la battuta di Frassica rilanciata sui social del programma. Insomma la serata per Fazio non è stata semplice, il suo annuncio che chiude la sua avventura in Rai ha accompagnato tutta la puntata di Che tempo che Fa. E di certo i sodali compagni di "tavolo" di Che tempo che fa non l'hanno lasciato solo...