Maria De Filippi, Angelina la gela: "Io questa sono, Mango"

Mattia Zenzola è il trionfatore dell’edizione 2023 di Amici, ventiduesimo capitolo del talent show di Maria De Filippi. Il ballerino ha battuto in finale la grande favorita, la cantautrice Angelina Mango e succede, dunque, a Luigi Strangis, che è entrato nello studio all’inizio dell’ultima puntata portando la coppa del vincitore. “Grazie, perché mi hai cambiato la vita”, la dedica di Zenzola a Maria De Filippi.

La sua vittoria, però, non è stata gradita da molti sui social, che preferivano vincesse la ragazza. Per alcuni, la scelta di prediligere il televoto come sistema di valutazione ha condannato gli altri finalisti, dato che Mattia gode di un grande fandom. Tuttavia, c’è anche chi ha sottolineato la grande crescita del ballerino nel corso di questi due anni, che non si è mai arreso, neanche di fronte all’infortunio della scorsa edizione. La caviglia aveva fatto crack e Zenzola aveva dovuto abbandonare il programma a due passi dalla finale. Un incidente che lo ha costretto ad un lungo riposo forzato, rimandando il suo appuntamento con la gloria a questa nuova edizione di Amici.

Oltre al vincitore, ci sono stati altri premi: quello Tim è andato a Isobel, il premio delle radio ad Angelina, mentre il premio Oreo lo ha conquistato Wax. Il premio Marlù, invece, è andato agli altri concorrenti. La finale è stata un duello all’ultimo respiro tra Mattia e Angelina, che hanno dovuto confrontarsi in sei sfide, tra canti, balli, inediti e altre prove. Dopo la quarta esibizione, Maria si è avvicinata ad Angelina per parlare del suo disco e le sue canzoni: “Non hai mai detto il tuo cognome, stasera è stata la prima volta”, ha detto Maria. “Io questa sono, Angelina Mango”, ha contestato la cantante in preda alla commozione.